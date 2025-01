Benjamín Vicuña y ‘China’ Suárez estarían enfrentando un nuevo problema, esta vez relacionado con el deseo de la actriz de mudarse a Turquía junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y sus tres hijos, situación que no habría sido aceptada por Vicuña y Nicolás Cabré, padres de los menores

Hace algunas semanas se dio a conocer un altercado que Benjamín Vicuña tuvo con su expareja, Eugenia ‘China’ Suárez, en un aeropuerto de Buenos Aires. La situación se dio porque, según la prensa del vecino país, la actriz no gestionó un permiso para que el chileno viajara con su hijo a Santiago.

Lo cierto es que, de acuerdo a reportes de programas argentinos, ambos estarían atravesando por un nuevo inconveniente. Esto a raíz de la nueva relación de la artista, con el futbolista Mauro Icardi.

Según detalló el medio asociado Perfil, Suárez estaría interesada en irse a vivir a Turquía junto a su pareja, que juega en el país euroasiático. Pero eso no sería todo, ya que la mujer pretendería hacerlo con sus tres hijos.

Lo anterior no habría sido aceptado por Vicuña y Nicolás Cabré, otro exnovio, quienes son padres de los menores de edad.

El citado medio sostiene que fue la periodista de espectáculos argentina, Yanina Latorre, quien contó los detalles. La panelista del programa Los ángeles de la mañana aseguró que, la también modelo, inició una especie de negociación con los padres de sus hijos para poder mudarse al país en Medio Oriente.

Latorre aseveró que Suárez “le ofrece a uno de los progenitores, Benjamín Vicuña, canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria (pensión de alimentos) a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía”.

La respuesta a esto fue un rotundo no por parte del chileno, ya que no quiere que sus hijos se muden a Turquía.

“La artista habría dicho: ‘Si me dejas llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo. No me pasas más los 4000 dólares y te ahorras los colegios”, contó la comunicadora, añadiendo que el exrostro de TVN y Canal 13 siguió con la negativa.

Por otro lado, detalló, el progenitor de Ruffina (hija mayor) ya tendría un trato con Eugenia, debido a que tiene un contrato de trabajo en Madrid, donde se instalará por seis meses.

Hay que señalar que Suárez y Vicuña tuvieron dos hijos, Magnolia (6) y Amancio (4), durante su relación de seis años. Aquel vínculo terminó en 2021.

Actualmente el actor nacional mantiene un noviazgo con Anita Espasandin.