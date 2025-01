En una pasada entrevista con Pamela Díaz, la comediante Disley Ramos confesó que tuvo una conexión con Benjamín Nast, jurado de Top Chef Vip, asegurando que incluso hubo una cita. Por su lado, el profesional descartó tener algo con la actriz.

En aquel entonces, Ramos había sostenido: “Cuando el programa terminó, sí tuvimos una conexión, un poquito, pero no fue más allá. Tuvimos una cita una vez, pero no pasó nada y no pasó más allá”.

Lo cierto es que el chef nacional salió al paso de los rumores en una breve conversación con Página 7, donde dejó entrever que sólo existió un juego televisivo.

“Es televisión y tienes que tomarlo como eso. La tele es tele y ahí uno tiene que aprovecharse de las oportunidades, uno tiene que ir jugando. A la gente le encanta eso, yo me lo tomo bien, pero no hay nada más que decir”, comentó.

De hecho, en la misma instancia Nast contó que actualmente se encuentra en una relación con Paula Enríquez, mostrándose bastante contento.

“Mi corazón está perfecto, estoy pololeando, feliz con mi novia. De hecho, nos vamos de vacaciones, así que todo bien. Vamos 15 días a Brasil, con los niños, felices a pasarlo bien”, señaló.

En esa misma conversación, el chef hizo un análisis sobre la fama que ha obtenido en el último tiempo, debido al estelar de Chilevisión.

“Ahora viene mi pega de mostrarla y que se den cuenta de que estoy con alguien y que todo está muy bien. Eso es importante, que la gente se dé cuenta de que estoy tranquilo, feliz, y que la Pauli está conmigo”, concluyó.