En la segunda temporada de Top Chef VIP, los seguidores presenciaron los coqueteos entre el chef Benjamín Nast y la personalidad de internet Disley Ramos. Tras la revelación de la final, se aclaró que hubo una cita post programa, aunque la relación no prosperó. Disley admitió que existió una conexión televisiva y una cita, pero que no fue más allá debido a que Nast aún estaba interesado en su expareja, Paula Enríquez.

Durante la segunda temporada de Top Chef VIP, los televidentes pudieron atestiguar los constantes coqueteos entre el chef Benjamín Nast y la personalidad de internet, Disley Ramos.

Y aunque hasta la final del programa, revelada la semana pasada, nadie sabía si se trataba de un simple juego televisivo o algo real, la aclaración llegó ahora de parte de la finalista del concurso.

En su más reciente participación en el programa web de Pamela Díaz, Sin Editar, la actriz admitió que tuvo una cita con el juez tras las grabaciones de concurso de cocina, sin embargo, la relación no prosperó.

“No (pasó) nada, o sea, teníamos conexión, sí”, confesó. No obstante, al ser consultada sobre si se habían besado, la concursante de Top Chef VIP respondió: “Este programa está grabado y nosotros tuvimos mucha onda, pero solo en programa, era algo muy televisivo, no más, no era algo externo”.

A ello, la personalidad de internet agregó: “Cuando el programa terminó, si tuvimos una conexión, un poquito, pero no fue más allá. Tuvimos una cita una vez, pero no pasó nada y no pasó más allá”.

Respecto al porqué la química entre ambos no se desarrolló, Disley dijo que se debió a que Benjamín Nast aún estaba interesado en su expareja.

“Yo tenía un viaje, tenía cosas que hacer, quizás mis metas eran otras en ese sentido y no aguantó mucho mi compadre y volvió (con su expareja). No era para mí”, reveló entre risas.

Cabe mencionar que el chef se encuentra en una relación con Paula Enríquez, diseñadora de espacios y objetos, licenciada de la Universidad del Desarrollo (UDD), según consigna TiempoX. Tal como se puede atestiguar en su cuenta de Instagram, su romance habría comenzado en 2023.