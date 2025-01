EL pasado jueves por la noche se produjo el estreno de Detrás del Muro en Chilevisión, programa que contó con casi la totalidad de su elenco. En este contexto, hubo una sorpresa especial, el retorno de Paty Cofre.

La comediante, que había estado alejada de la TV en el último tiempo, llevó a cabo un hilante sketch en su estilo, donde se dio tiempo para bromear con Kike Morandé.

De hecho, un instante especialmente cómico fue cuando la artista, de 85 años, le reclamó al animador el no haber sido parte del nuevo ciclo del espacio.

“Quién fue el huevón (sic) que no me llamó? Dónde está el Kike (…) Dime una cosa, ¿por qué yo no estoy en el elenco de El Muro? Quiero saber en este instante, por qué no estoy considerada”, le reprochó.

De hecho, en otra parte le expuso a modo de broma: “Voh no mandai como antes”, generando risas entre el público.

Sketch de Paty Cofré

Ante esto, Morandé respondió: “Usted sabe que si no mando como antes, pregúntele a los jefes y no a mí”.

Sobre el final, la humorista se dio tiempo para coquetear con Julio César Rodríguez, animador invitado al capítulo.

“¿Por qué no le aprendes a este bombón? Un caballero”, expresó Paty Cofré.

Hay que señalar que el nuevo estelar de Chilevisión se impuso sobre TVN, Mega y Canal 13 la pasada noche, promediando 12,9 puntos de rating online y con un peak de 15,2 unidades.