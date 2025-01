El próximo jueves debutará en Chilevisión la nueva versión del programa Detrás del Muro, la cual tendrá a gran parte de su elenco original y a Kike Morandé en la animación.

Un grupo que se reencontrará será el de Belén Mora, Toto Acuña y María José Quiroz, quienes tuvieron una polémica tiempo atrás.

La situación fue explicada por Quiroz en una entrevista en 2023, asegurando que su amistad con Acuña se había roto.

Tiempo después las versiones apuntaron a una fiesta que se realizó en Mega, donde Belén Mora se habría molestado con su colega, debido a un supuesto acercamiento con su esposo.

De hecho, sostuvieron en ese entonces, Mora incluso habría pedido la salida de María José del elenco.

A tal punto llegó aquel quiebre que Quiroz no estuvo en el regreso del programa, durante la pasada Teletón.

Belén Mora y María José Quiroz

En reciente entrevista con ADN, ‘Belenaza’ aseguró que no han existido problemas con su compañera en las jornadas de trabajo del elenco en Chilevisión.

“Yo no he tenido problemas con nadie. Si alguien tuvo problemas conmigo, son otras personas. Yo estoy en este proyecto desde que empezó”, sostuvo.

“Estoy en una parada que no me puedo hacer cargo de lo que opinen otros, porque los otros no saben, entonces van a opinar desde el no saber. Por eso nunca di una declaración, ni voy a referirme nunca al tema”, agregó.

“Yo estoy embarazada, tomando nuevos proyectos, como que no tengo tiempo para drama”, concluyó.

Hay que señalar que el espacio debutará este jueves en el bloque prime de la señal privada.