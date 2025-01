La noche del pasado miércoles, la abogada Macarena Venegas confirmó la muerte de su madre, María Angélica Tassara, a los 81 años.

La expanelista de televisión público un extenso mensaje a través de sus redes sociales, agregando fotos junto a su progenitora.

“Mamita de mi corazón, me enseñaste el amor incondicional, fuiste mi mejor consejera y amiga, la mujer que siempre me quiso para bien con el amor más bondadoso. Me trajiste al mundo y me enseñaste el amor y la importancia de la lealtad y consecuencia con uno mismo”, indicó.

“Gracias y mil gracias por todo en este día que te toca trascender y yo te debo dejar ir con amor y esperanza de reencontrarnos prontamente. Te agradezco la pasión, el interés por saber y aprender, el equilibrio y la paz que siempre me diste. Te amo mamá. Siempre juntas”, agregó.

En la instancia, la profesional recibió apoyo de varias famosas, entre ellas Javiera Contador y Nataly Chilet.

“Te abrazo fuerte y grande Maca querida”, indicó la humorista.

En la actualidad Macarena Venegas se encuentra alejada de la televisión, aunque ha dado entrevistas en el último tiempo.

En 2021, la abogada fue candidata a la Convención Constituyente, por un cupo de Chile Vamos, pero no resultó electa.