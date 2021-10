La abogada Macarena Venegas se refirió a la polémica en la que estuvo involucrada en agosto, cuando una maquilladora de TV+ la denunció en redes sociales por supuestos malos tratos en el trabajo, asegurando que la situación fue aclarada entre ambas.

Venegas habló de aquel momento en el último episodio de Pecados Digitales de Mega, cuando fue consultada por la “funa” en su contra.

“De verdad me duele el corazón lo que pasó con esa maquilladora. Quizás la gente no sepa, pero yo no la conocía a ella para nada, fue un malentendido, como le puede pasar a cualquiera. Ella se sintió afectada y entiendo que desde ahí hizo esa funa”, comenzó contando la abogada.

Tras esto, la mujer afirmó que la situación no quedó sin resolver, ya que decidió conversar con la maquillista y que acabó pidiendo disculpas por el mal momento.

“Lamento que las redes sociales a veces juzgan y saben una parte de la historia. Yo no dije ni la mitad ni nada de lo que aparecía en su funa”, expresó Venegas.

“Ahora, yo hice el ejercicio que creo que es súper importante hoy en día”, expresó la abogada, recordando que en estos momentos post cuarentena todos están más irritables.

“Es súper bueno hacer el ejercicio de pedir perdón y se las pedí sinceramente, le escribí un Whatsapp”, comentó.

Finalmente, la abogada compartió el pantallazo del momento en que le ofreció disculpas por lo ocurrido.

“Estimada Jacqueline, espero que se encuentre bien. Quisiera expresarle mis más sinceras disculpas si es que algo le molestó el día que compartimos en el canal. Francamente, no fue para nada mi intención. La respeto a usted como persona y, además, respeto y agradezco su trabajo. Saludos Cordiales”, decía el mensaje leído por Javiera Contador.

“Aunque siento que no es mi caso, porque no fue mi intención y creo que fue un malentendido lamentable, creo que si uno de alguna manera pasa a llevar a una persona, hay que saldar esa cuenta. Creo que ya lo hicimos, así que todo en paz hoy en día”, cerró.

La polémica

La maquilladora decidió funar a la abogada en agosto de este año, alegando malos tratos hacia ella cuando asistió al programa Más Vivi que Nunca, de TV+.

“Esta señora me trató súper mal, haciéndome ver en cada momento que lo que yo hacía estaba mal, que no sabía nada”, aseguró en sus redes sociales.

“Lo primero que le pregunté es cómo le gustaría el maquillaje y ella respondió ‘tú eres la profesional, no me vayas a dejar como travesti’. Todo esto de manera prepotente”, acusó, señalando que contaba su historia “porque esto no puede seguir pasando”.