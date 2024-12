El icónico programa de humor, "Detrás del Muro", regresa en gloria y majestad a la televisión chilena de la mano de Chilevisión, confirmado por el animador Kike Morandé y el elenco que incluye rostros conocidos como Belén Mora, Francisco "Toto" Acuña, María José Quiroz, entre otros. En ese sentido, llama la atención que los tres integrantes anteriores estuvieran juntos para dar inicio al programa, debido a una serie de conflictos que surgieron desde Morandé con Compañía. No obstante, en una entrevista exclusiva con Página 7, los artistas revelaron que el conflicto quedó en el pasado, y que tratarán de generar un ambiente de trabajo armonioso.

Tras semanas de especulaciones, el icónico programa de humor, “Detrás del Muro” vuelve en gloria y majestad, en una nueva casa televisiva: Chilevisión.

Hace algunos días se reveló en las redes sociales del medio televisivo, un enigmático spot que indicaba el regreso a la señal televisiva del famoso programa.

Aquello se confirmó oficialmente la mañana de este lunes, donde el animador, Kike Morandé y el elenco, hablaron con Julio César Rodríguez en “Contigo en la Mañana”, anunciado el regreso por la señal de CHV.

“Detrás del Muro” vuelve a la televisión

En ese sentido, el elenco se formó con rostros ya conocidos, algunos que ya habían participado en la Teletón de este año.

Belén Mora, Francisco “Toto” Acuña, Beto Espinoza, Paola Troncoso, Patricio Fuentes, Sandra Donoso, Kurt Carrera, Gustavo Becerra, Cristián Hernández, Julio Jung Duvauchelle, Scarleth Ahumada y María José Quiroz, darán vida a “Detrás del Muro”.

Sin embargo, hasta el momento, uno de los ausentes sería Miguelito, quien actualmente participa en en un espectáculo de el Cirque du Soleil.

¿Qué pasó con el conflicto entre Belén, ‘Toto’ y María José?

En esta línea, llamó la atención que Belén, ‘Toto’ y María José estuvieran juntos para dar el vamos al programa, luego del conflicto que llevaron a cabo.

Recordemos que fue en “El Purgatorio” que Quiroz reveló que su amistad con Acuña se había roto luego de un ataque de celos de Belén por su amistad con el comediante.

Aquello habría escalado a un conflicto aun mayor, provocando el quiebre de la relación entre los integrantes de en ese entonces, Morandé con Compañía y posteriormente, una serie de declaraciones en diferentes programas por parte de los rostros.

Pero al parecer aquel conflicto habría quedado en el pasado. Así lo reveló Página 7 en una exclusiva entrevista con los 3 integrantes del elenco.

“Yo no he tenido ninguna polémica, con absolutamente nadie… Si alguien la tuvo con otras personas, es problema de ellas. Yo he sido una persona tremendamente feliz los últimos 41 años de mi vida”, mencionó Belenaza.

“O sea… ella pidió disculpas públicas, lo vi en PH (Podemos Hablar)… “Todos tienen derecho a equivocarse en esta vida y (la disculpa) da un buen pie para trabajar bien, juntos y que tengamos un buen ambiente de trabajo” señaló ‘Toto’, al ser consultado sobre si el conflicto estaba zanjado con María José.

Por su parte, Quiroz se mostró reacia a hablar del tema según consigna el medio citado.

“¿Qué dijeron ellos?”, preguntó al hacer alusión que sus compañeros habían abordado la polémica. “Sí, todo está zanjado, todo bien”, agregó.