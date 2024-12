El Muro, el programa de humor de Mega, se despidió de las pantallas en abril del 2021, dejando un vacío en la comedia televisiva. Sin embargo, CHV sorprendió con un enigmático spot en redes sociales que insinuaba su regreso. En un breve adelanto, se ve a trabajadores transportando un panel de ladrillos naranjos por las calles de la Región Metropolitana, lo que desató la emoción de los seguidores, quienes rápidamente asociaron la señal al programa humorístico. A pesar de que CHV no ha confirmado oficialmente el regreso de El Muro, se especula sobre posibles integrantes, incluyendo a María José Quiroz, quien habría pedido disculpas públicamente a Toto Acuña, lo que podría estar vinculado a su eventual participación en el espacio televisivo.

En abril del 2021, El Muro, el recordado programa de humor de Mega, dijo adiós a las pantallas en medio de la pandemia, lo que cerró el espacio de comedia que existía en la televisión.

Sin embargo, este final sería solo una pausa, pues CHV reveló en sus redes sociales un enigmático spot que revelaría su regreso a la señal televisiva.

Tal como muestra el adelanto de solo unos segundos, en medio de las calles de la región Metropolitana se ve a dos trabajadores transportando un panel de ladrillos naranjos, al mismo tiempo que los transeúntes se asombran de la señal.

Como era de esperarse, esto provocó los comentarios de los seguidores de la cuenta, quienes no dudaron en apuntar al programa de humor: “¿El Muro?”; “¡Inaaa!”; “Muchachita muchachita la peineta”, escribieron en referencia a frases icónicas del espacio de televisión.

Los conflictos entre María José Quiroz, Belén Mora y Toto Acuña

Pese a que CHV no ha confirmado el regreso del programa a las pantallas, son varios los nombres que suenan para el retorno, los que estarían vinculados con quienes participaron en la última Teletón.

En ese entonces, tras la ausencia de María José Quiroz, Beto Espinoza, quien estuvo a cargo de coordinar el reencuentro, salió a aclarar que decidió dejar fuera de la nómina a la actriz debido a su antiguo conflicto con Toto Acuña y Belén Mora.

Fue en “El Purgatorio” que la ex El Muro reveló que su amistad con Acuña se había roto luego de un ataque de celos de ‘Belenaza’ por su amistad con el comediante.

No obstante, en un reciente capítulo de Podemos Hablar, Quiroz le pidió disculpas a Toto: “Creo que no fue la forma, las cosas se deben conversar, se den o no en privado. Le pido disculpas si él se sintió dañado, dolido, afectado”.

De acuerdo a Mariela Sotomayor, esta acción tuvo que ver con su posible integración a El Muro: “Según lo que dicen las malas lenguas, para poder meter a María José Quiroz en el programa, tuvo que ella pedir perdón públicamente, lo que hizo en Podemos Hablar”, dijo en Only Fama.

Y esto se condice con los nombres revelados por El Mercurio, quienes aseguraron que Christian Henríquez (Ruperto), Paola Troncoso y María José Quiroz, volverían a El Muro, además de Kike Morandé, Beto Espinoza y Kurt Carrera, quienes fueron fotografiados dentro de las instalaciones de CHV grabando.