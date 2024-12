Fue a través de una entrevista concedida a Primer Plano que Miguel ‘Negro’ Piñera, reveló que fue diagnosticado con leucemia aguda.

En el adelanto liberado por CHV se ve al hermano del expresidente Sebastián Piñera conversando con Julio César Rodríguez, quien habló sobre cómo se gestó la entrevista, la cual fue solicitada por el mismo empresario.

A través de su cuenta de Instagram, donde replicó el extracto del programa, el animador de “Podría ser peor” escribió: “El martes sonó mi teléfono. Al otro lado, una voz gastada y más seria que de costumbre. Era Miguel. Me dijo: “¡Quiero darte querido mi última entrevista!”“, comenzó contando.

Tras escucharlo, el periodista supuso que Miguel se preparaba para dejar el país, pero la realidad era otra.

“Me respondió que venía saliendo de su tercera visita médica y que todos le habían dicho lo mismo: ¡Que le quedaban 6 meses de vida! Quedé paralizado al otro lado del teléfono“, admitió el animador de CHV.

Así, la figura de televisión le pidió hacer la entrevista lo antes posible, pues este miércoles se internó para realizar su primera quimioterapia, lo que se condice con los rumores que surgieron este jueves de su hospitalización de urgencia.

“El ánimo no era el habitual, los medicamentos fuertes ‘¿Cuándo me habías visto tomar tanta agua?’, me dijo riéndose”, agregó Julio César Rodríguez sobre la conversación con ‘Negro’ Piñera.

“Poco a poco fue saliendo de la tristeza para que conversáramos de su enfermedad y de la vida en una extensa entrevista. “Quiero que la gente sepa que soy un tipo alegre, por sobre todo”, me dice. ¡Quiero cantar! ¡Canta Un Beso y Una flor! ‘No quiero llorar’ me dice. Nos reímos!“, desclasificó sobre el encuentro en la casa del menor de los Piñera.

Sobre lo mismo, el animador de televisión compartió una sentida reflexión: “Hay veces que la vida te pone en circunstancias inesperadas y complejas… Solo sé que hay que caminarlas”, concluyó.

Cabe mencionar que la entrevista a Miguel ‘Negro’ Piñera será emitida este domingo en el programa de CHV, Primer Plano, en horario prime.