Luis Jara estuvo invitado al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde habló de variados temas junto a Diana Bolocco.

En este sentido, una de las preguntas que conmovió al cantante estuvo relacionada a la relación que él tuvo con su padre, Luis Jara Vergara, quien falleció de cáncer en 1992.

“Me faltó tiempo para disfrutarlo más, me faltaron unas copitas con él. Recuperé a mi papá porque con él en los primeros años no fuimos cercanos y yo dije ‘no quiero que se vaya de este mundo sin conquistarlo"”, indicó.

En este sentido, el actual animador de TV+ develó que con el tiempo mejoró la relación con su progenitor. Sin embargo, poco después éste fue diagnosticado con cáncer.

“Le viene un cáncer de mierda (sic), como todos los cánceres, yo me vine al suelo y dije ‘no me pueden llevar a este caballero si yo lo quiero tener, pues ahora lo estoy comenzando a disfrutar y Dios me lo va a llevar"”, expuso.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, Jara reconoció que con el paso del tiempo se resignó a la idea de que su padre fallecería en el mediano plazo.

“Un domingo 25 de octubre de 1992, me senté en el living y empecé a rezar, le pedí a Dios que se lo llevara. Era mi cumpleaños y me fui al lado de mi papá en su catre clínico, me acosté de cucharita con él”, indicó.

“Le dije ‘papá, ¿qué día es hoy?’, y él con un hilo de voz me dice que era mi cumpleaños. Yo le pregunté si me quería y él me dijo esto: ‘Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar’, y se murió en mis brazos”, agregó llorando.

Sobre el final cerró: “Fue suficiente para entender el rol de un papá, comprender que los seres humanos somos todos distintos y me dejó una posta de ser una persona valiente y más humilde”.