TVN confirmó hoy al jurado del regreso de “Mi nombre es”, que esta vez estrenará nueva temporada en TVN. El triunvirato, estará encabezado por Luis Jara, Amaya Forch y Gonzalo Valenzuela.

Un spot difundido esta tarde en el canal público da cuenta del nuevo apronte del programa busca talentos que será conducido por Jean Philippe Cretton.

“Todo lo que está pasando con el programa me tiene muy motivado, y aún más ahora con la confirmación de nuestro jurado. En mi rol como conductor tengo que estar en un diálogo permanente con ellos, desde el análisis estricto hasta la comedia. Entonces para mí es fundamental su experiencia y también su sentido del humor”, dijo el animador.

“Tenemos un jurado integral que viene a sumar solo buenas noticias a Mi Nombre es”, agregó Cretton.

El nuevo jurado de “Mi nombre es en TVN”

Con esto, “Mi nombre es” marcará el regreso de Luis Jara al rol de jurado, mismo puesto que desempeñó en el desaparecido “Talento Rojo” (2022).

“El público chileno está más exigente con los participantes que van a los programas de talentos y quiere que el jurado represente su opinión”, dijo el cantante.

“Creo que puedo otorgar valor a mi trabajo desde la vereda del artista que ha pasado por distintas etapas y además como formador de muchos talentos que pasaron por mi academia, donde durante 23 años escuché a más de tres mil jóvenes. Desde ahí, quiero aportarles los participantes lo que siento que les va a contribuir como artistas”, afirma.

Gonzalo Valenzuela, por su parte, agregó: “Estoy sumamente agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. En un principio me dio nervio porque es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero además porque tienes frente a ti a personas para las cuales este momento puede ser muy importante en sus vidas y en sus carreras, lo que me fascina, me emociona y me toca una fibra muy personal”.

“Yo sé lo que es querer cumplir un sueño y lo difícil que es, lo frustrante que es muchas veces, y también lo maravilloso que es cuando se cumple”, contó.