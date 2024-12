El comediante venezolano George Harris ha generado controversia desde que se anunció su participación en la parrilla del Festival de Viña 2025, específicamente por sus rutinas cargadas de críticas políticas, incluyendo una burla al presidente Gabriel Boric. El comediante chileno Beto Espinoza expresó su escepticismo sobre el éxito de Harris en la Quinta Vergara, señalando que sus críticas carecen de humor y utiliza modismos que el público chileno puede no entender. Espinoza dijo que Harris podría fracasar en el festival debido a la falta de humor en sus críticas políticas directas.

Desde el anuncio de la parrilla del Festival de Viña 2025, con la confirmación de George Harris en el humor en la noche de apertura, las críticas al venezolano no se han detenido.

Todo se debe a sus rutinas, mismas con las que ha dado vuelta Latinoamérica y Europa, las que están cargadas de críticas políticas. Sin embargo, una de las que causó más repercusiones, fue en la que es mofó de presidente Gabriel Boric.

“Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera“, es una de las tantas frases que lanza en la polémica rutina.

Sobre esto habló el comediante de El Muro, Beto Espinoza, quien tuvo un duro análisis y predicción sobre el venezolano, el cual a su juicio no logrará triunfar en la Quinta Vergara.

“Hace una comedia de crítica social y comentarios muy localistas. A mí personalmente no me gusta, en el sentido de que habla con terminología muy venezolana y uno queda (sin entender), pero los venezolanos están muertos de la risa, por razones obvias”, comenzó diciendo en “Con Dios y Ley“.

Respecto a la rutina donde George Harris habla del mandatario, declaró: “Vi ese fragmento (de la rutina sobre Gabriel Boric) y estoy absolutamente de acuerdo con lo que puso Jimmy Águila, un comediante chileno, que dijo ‘cuando uno está ligado a la comedia y hace humor, tiene que decir las cosas con humor’, pero en este caso él hace una mofa y una crítica sin humor“, aseguró Espinoza.

Y es que de acuerdo al humorista, los baches que puede atravesar el venezolano en su rutina se deben a que su crítica carece de humor, además del uso de modismos demasiado específicos que no va a entender el público chileno.

“Hace un comentario político directo de Gabriel Boric y de Allende, entonces cuando tú haces humor político, haces humor primero que todo y ahí va acompañado de la crítica a quien sea, pero no hay humor en nada de eso“, dijo Beto Espinoza.

Por ello, fue consultado sobre cuál sería su decisión respecto al humorista si estuviera en el rol del director del Festival de Viña: “No lo traigo porque sé que va a crear conflicto, (…) yo como director siento que él va a fracasar“, dijo, independiente de su actual éxito a nivel latinoamericano.