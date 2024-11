En uno de los últimos capítulos del programa Sígueme, Gisella Gallardo relató una compleja situación que vivió hace poco en un gimnasio, debido a un presunto abuso de parte de un personal trainer.

La situación se dio cuando el panel estaba comentando la entrevista que Mon Laferte a Chilevisión, en la cual ahondó en el caso de supuesto acoso que vivió durante su estadía en el programa Rojo.

Fue en este contexto que la modelo tomó la palabra y expuso lo que vivió hace algún tiempo.

“A las víctimas de abusos les da mucho miedo. Una al principio no reconoce y no quiere creer que te están haciendo lo que te están haciendo. Y me pasó a mi, a mis 41 o 42 años”, indicó.

Relato de Gisella Gallardo

Tras aquello, la exesposa de Mauricio Pinilla indicó que la desagradable situación sucedió cuando quedó a solas con el profesional.

“Por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir que vamos a elongar y era como. Yo me sentía súper incómoda”, detalló.

“Y me quedé callada hasta que llamé a mi mamá y le dije: ‘te mueres lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera’”, agregó.

“Me quedé helada, no supe cómo reaccionar. Siendo que yo tengo un carácter súper fuerte y reacciono a las cosas”, concluyó.

Sobre el final, la panelista recibió el apoyo del resto del equipo. “Por eso hay que tener mucha valentía para denunciar y jamás descartar (un abuso) de buenas a primeras”, indicó Julia Vial.