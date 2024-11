La cantante chileno-mexicana, Mon Laferte, es una de las invitadas al episodio de este viernes de Podemos Hablar, donde hablará de su carrera y vida personal.

La artista que recientemente realizó una performance donde tanto ella como su público estaban desnudos, también se refirió a algunos pasajes desconocidos de su vida como la relación abusiva que tuvo con un sujeto de 34 años cuando ella tenía solo 13 años.

“Este es un tema que cuesta mucho hablar… yo tenía 13 y él 34. Yo le tenía miedo a esta persona, la toma en control de mi vida se volvió mi mánager de alguna manera“, comenzó relatando a Julio César Rodríguez, animador del programa, en la sección del Bar.

A lo que agregó: “Me dijo: ‘Te voy a salvar, porque dios me puso en tu camino’… él ocupo las herramientas que tenía en su momento y yo caí por qué era una niña”, reconoció.

De esta manera mantuvieron una relación por cinco años, según relató Laferte. Tras terminar con él casi a los 18 años, la cantante admitió que le tuvo compasión por mucho tiempo.

“Durante muchos años sentí mucha lastima y no estaba enojada con él, pensaba que era una persona que tenía muchas carencias. Él no sabía leer ni escribir. Entonces, lo justifiqué por mucho tiempo, pero no puedo quitarle responsabilidad“, declaró.

Y sumó: “Tal vez yo tuve responsabilidad y culpa, le di una señal que él podía acercarse a mí y tener una relación con una niña. Ahora, como Monserrat adulta sabe que esto no es así, pero lo que sientes es difícil cambiarlo”.

Mon Laferte también reveló que el sujeto, cuyo nombre no reveló, abusó de ella durante la relación: “El abusó de mí. Tuve mucha fortaleza y ahora lo reconozco, pero durante muchos años me castigue por haber permitido esa relación”.

Tras ello, reflexionó: “Cuando estas en estar relaciones abusivas te manipulan de tal manera que entras ahí, más aún si eres vulnerable, menor de edad y carencia afectiva. Yo no estaba bien y no podría salir de ahí“, concluyó.

El episodio de Podemos Hablar con la participación de la artista nacional se emitirá este viernes en horario prime por CHV.