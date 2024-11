Steffi Méndez, la hija de Leo Méndez, participó en el más reciente episodio de Podemos Hablar, donde habló por primera vez de su primer hijo.

En el programa la actriz contó cómo se enteró de que estaba embarazada, lo que coincidió con un duro diagnóstico médico que implicaba que no podría tener hijos.

“Me diagnosticaron un tumor hormonal atrás del ojo izquierdo“, comenzó diciendo. A lo que agregó: “Yo tenía un viaje a Chile el año pasado y los doctores (en Suecia) me dijeron que me iban a tratar de vuelta del viaje. Este diagnóstico no me permitía tener hijos“, relató.

Sin embargo, tal como había revelado anteriormente su padre, DJ Méndez, la artista salió de fiesta y comenzó a sentirse mal, por lo que acudió al médico.

“Me paso de copas y termino mal”, recordó. “Voy a urgencias y le explico al doctor que tengo este diagnóstico”, añadió.

Tras ello, el especialista la derivó a una consulta con ginecólogo, quien le reveló la inesperada noticia: “Ahí estaba mi gordo. Estaba aterrada… Me preguntaba qué dirían mis papás. Me costó procesar que iba a ser mamá”, admitió.

Steffi Méndez reveló en abril que estaba embarazada en una sesión de fotos para Revista Sarah, instancia donde también habló de su relación con el músico sueco Dante Lindhe, padre de su hijo. Y solo un mes después anunció el nacimiento del niño, al cual suele referirse en redes sociales como ‘Baby G’, diminutivo de Gio, su nombre real.