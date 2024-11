Durante los últimos días circularon varias versiones en torno a un nuevo romance entre el mundo del espectáculo y la política: Pamela Díaz y el senador Felipe Kast.

De acuerdo a Glamorama, fue un evento social donde ambos coincidieron. En ese entonces el parlamentario fue Dj, mientras que Díaz se lució como modelo.

Asimismo, el portal de Farándula Infama detalló que ambos habían sido vistos compartiendo en público, hace algunas semanas.

Lo cierto es que la propia figura de TV fue consultada sobre esto hace algunos días. No confirmó nada.

“Estoy tan en otra, que no me importa lo que digan. Estoy ocupada trabajando. Si quieren saber, averigüen. Yo no estudié periodismo. Esa no es mi pega. Digan lo que quieran. Estoy trabajando”, indicó en un inicio a Publimetro.

Reacción de Pamela Díaz

No obstante, la ‘Fiera’ optó por bromear con la situación en su programa de Canal 13, Hay que decirlo.

“Nacho (en alusión a Ignacio Gutiérrez), adivina qué. Lo voy a confesar… me enamoré, qué quieres que haga”, señaló riendo.

“Me tiene loca, es chileno, es del sur… Me tratan con mucha suavidad”, remató en la oportunidad.

Hay que señalar que Felipe Kast inició con su faceta de Dj hace un buen tiempo, luego de haber tomado clases.

De hecho, el senador ha estado presente en varios eventos y bares en Santiago.