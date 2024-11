Un nuevo capítulo de la tercera temporada de “Socios por el Mundo”, se transformó en uno de los más emotivos y especiales, ya que Francisco ‘Pancho’ Saavedra y Jorge Zabaleta, llegaron a África para reunirse con Toni Espadas, el fallecido fotógrafo.

Al inicio del episodio, se ve a Francisco y Jorge reuniéndose con Toni, a quien ya conocían, pues los acompañó en Uganda en un capítulo anterior.

“Creo que va a ser un tremendo, tremendo aporte en este viaje”, comenzó diciendo Jorge a los pocos minutos de iniciar un nuevo episodios de “Socios por el Mundo“. “Es un país que os va a alucinar”, añadió Toni poco después.

Viaje por Etiopía

En el transcurso del episodio, el fotógrafo español los llevó a conocer tres tesoros del continente africano, especialmente llegaron al Museo Nacional de Addis Abeba, de Etiopía, para ver a “Lucy”, las famosas osamentas que tienen más de tres millones de años.

Según detallaron en el capítulo, Toni soñaba con conocer a “Lucy”. “Estoy vinculado a este país por más de veinte años. Y estoy muy emocionado de ver a Lucy”, expresó el español tras tener acceso a los restos originales.

Tras esto, los tres continuaron el viaje visitando la tribu Mursi; tema en el cual el fotógrafo era experto; para luego conocer otras maravillas de estos territorios.

“Socios por el Mundo” emite especial capítulo en homenaje a Toni Espadas

Tras completas aquella segunda tarea y quedar fasinados con la cultura, los tres se subieron a un jeep para regresar a la ciudad e ir por su próxima travesía, sin embargo, en aquel momento, falleció el querido fotógrafo y guía español.

Cuando dejaban la zona se encontraron, fortuitamente, con un enfrentamiento entre miembros de las etnias Ari y Mursi y uno de los disparos, impactó a Espadas.

Por ello, este nuevo capítulo fue en memoria del guía español, donde también en el transcurso del capítulo, aparece su esposa, Irene Cordón, quien se reunió con Francisco y Jorge, para halar de su marido y el amor que tenía por África.

“Yo soy conciente de que ellos han estado ahí en directo, me lo explicaron todo, lo que yo quería saber… Nuestra vida a cambiado completamente y vamos a seguir porque no quiero deprimirme, no quiero, no lo pienso permitir”, expresó Cordón.

“Toni Espadas era un personaje, una persona exepcional, única, en toda su escencia, un espíritud libre, aventurero, muy buena persona, muy respetuoso…Por sobre de todo, Toni Espadas era un enamorado de África“, agregó.

Mensajes de Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta

Previo al capítulo emitido por Canal 13, Francisco Saavedra entregó unas emotivas palabras al fallecido fotógrafo en sus redes sociales, dedicándole personalmente el episodio del viaje por Etiopía.

“Así te vamos a recordar siempre @toniespadas un hombre que amaba profundamente África y que cumplió un gran sueño antes de morir, conocer a Lucy. Se que sigues viajando por esas carreteras que tan feliz te hicieron”, detalla en su publicación.

“Hoy, en tu memoria, recordamos tus últimos 3 días de vida terrenal. Gracias por cuidarnos hasta el final querido Toni. Hoy honramos tu memoria y tu vida”, complementa.

Por su parte, Jorge Zabaleta agredeció a sus seguidores y a los de “Socios por el Mundo“, por la sintonía del nuevo capítulo, acompañado de un video con momentos en África.

A continuación, el capítulo del viaje por Etiopía: