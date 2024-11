Tras una angustiante ceremonia final del Miss Universo 2024, donde la representante chilena Emilia Dides cayó en el Top 5, la candidata de Dinamarca, Victoria Kjaer, se quedó con la corona del certamen de belleza.

La danesa le ganó a Chidimma Adetshina de Nigeria y a María Fernanda Beltrán de México, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

En tanto, en los dos últimos lugares quedaron Tailandia, representada por Suchata Chuangsri, y Venezuela, con la candidata Ileana Márquez.

La Miss Universo 2024 de 21 años no pudo contener las lágrimas luego de recibir la corona de manos de Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2023.

