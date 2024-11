Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El cantante de cumbia Leo Rey vivió un mal rato en el programa de concursos "Ahora Caigo" de TVN, donde denunció censura al no permitirle cantar su nuevo single "Chopiko". A pesar de tener a su banda lista en escena, le habrían obligado a interpretar una canción antigua de La Noche. Tras recibir presuntos malos tratos, decidió abandonar el programa, sintiéndose pasada a llevar su carrera y trayectoria. TVN no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes internas indicaron que la decisión se basó en la línea editorial del programa y que el cantante no habría estado de acuerdo.