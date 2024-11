Para el 1 de diciembre, la plataforma de streaming, Netflix, eliminará de su catálogo en línea la mayoría de sus producciones interactivas, esto, pues, han tenido la aceptación de la audiencia que se esperaba.

La información fue confirmada por la empresa a The Verge. De esta manera, de los 24 títulos interactivos disponibles, para el próximo mes habrá solo cuatro.

Los que se mantendrán son “Black Mirror: Bandersnatch”, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, “Ranveer vs. Wild with Bear Grylls” y “You vs. Wild”.

Sin embargo, todo parece indicar que esta decisión se tomó hace tiempo, pues su ópera prima, “El Gato con botas en el Libro: Atrapado en un cuento épico”, dejó hace tiempo el streaming.

Además de la mala acogida por parte de la audiencia al contenido, la portavoz de Netflix, Chrissy Kelleher, aseguró que están enfocando sus esfuerzos en otros proyectos: “La tecnología cumplió su propósito, pero ahora está limitada, ya que nos centramos en esfuerzos tecnológicos en otras áreas”.

Así, recientemente la plataforma de streaming comenzó a implementar videojuegos basados en su contenido, los cuales siguen luchando por posicionar.

Sobre esto último, el citado medio señala que la plataforma cerró su estudio de juegos antes de lanzar uno nuevo, sumado a ello, la beta de los videojuegos sigue en pruebas.