Hace algunos meses Francoise Perrot, exintegrante de Mekano, reveló que estaba en tratamiento para superar la adicción al alcohol.

Recientemente, la modelo se confesó sobre el tema en una entrevista con José Miguel Viñuela, donde aseguró que atravesó por complicados momentos, incluso en su entorno familiar.

“Me estaba viendo como súper sola y yo digo ‘esto está mal’ cuando ya empecé a tomar todos los días”, indicó.

“Me di cuenta cuando dije ‘ya cuánto rato llevo tomando sola todos los días una botella de champaña’, me doy cuenta cuando ya había empezado a tomar todos los días y ya al final me daba lo mismo la hora, si con las niñas o sin las niñas y una vez la Florencia, que está más grande, me dice ‘mamá qué onda’”, agregó.

Asimismo, aseguró que debió tomar un extenso tratamiento para dejar atrás la situación, dejando en claro que no fue una experiencia sencilla.

“Hablé con mi mamá y con Felipe, mi expareja, y les dije: ‘Quiero ahora, o es ahora o nunca’”, detalló Francoise Perrot.

De hecho, aquello se extendió por un lapso de siete meses, en los cuales estuvo alejada de su familia.

“Me tocó pasar por dos lugares, el primero fue una experiencia pésima, pero el segundo fue mucho mejor”, señaló.

“Reconocer el problema es el primer paso para salir adelante. No fue fácil, pero estoy aquí, recuperada, por mis hijas y por mí”, concluyó.