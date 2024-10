La actriz Antonia Santa María participó en el podcast "Reyes del Drama" donde comentó su experiencia en las teleseries, en especial en "El Señor de la Querencia". Ante ello, expresó su preferencia por la versión original de 2008 de TVN y no quedó totalmente convencida por el remake de Mega. A su vez, dio su opinión sobre la actuación de Vanesa Peric en el nuevo papel de Violeta y compartió sus reflexiones acerca de los remakes, admitiendo que al principio se sintió "vieja" pero reconociendo el valor de mantener vivas las historias. Destacó la energía y mística de la original, indicando que la experiencia de su versión no se puede replicar fácilmente.

La actriz Antonia Santa María participó en el podcast “Reyes del Drama” donde habló de su carrera en las teleseries.

La artista, quien tuvo su debut en las teleseries nocturnas con “El Señor de la Querencia”, la versión original de TVN de 2008 donde interpretó a Violeta, se refirió al remake que realiza Mega de la misma producción.

En el episodio, la actriz relató que vio los primeros capítulos de la teleserie, pero no la lograron convencer.

“He visto poco, vi el primer capítulo, así como con cabritas, y después he visto algunas cosas y me gusta, (pero) me gusta más la nuestra“, reconoció.

Antonia Santa María también habló del trabajo que ha hecho Vanesa Peric, quien interpreta a Violeta en el remake de Mega, sobre quien afirmó que ha visto poco.

“Vi los primeros capítulos donde la Violeta casi no habla, entonces no la he visto como desarrollándose. Me escribió, súper amorosa y creo que para ella ha sido exquisito interpretarlo”, reveló.

La actriz también entregó su opinión sobre los remakes, respecto a los que señaló no tener una opinión tan clara: “Al principio me sentí muy vieja, como si ya pasé al archivo. Pero no me parece malo el ejercicio, son historias que son muy buenas y que vale la pena seguir viéndolas“.

“También entiendo la visión de que quizás volver a ponerla la antigua puede funcionar, pero para los nuevos públicos obviamente estar con actores que los conocen más ahora… si… puede ser“, dijo con un dejo de dudas.

A lo que agregó: “Igual creo que la original tiene una energía, una mística que es inevitable, que no tiene que ver con que lo hagan mejor o peor. Lo que ocurrió cuando hicimos El Señor de la Querencia, no creo que haya ocurrido ahora“, concluyó.