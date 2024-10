Este fin de semana debutó en las salas de cine la segunda entrega de Joker, Folie á Deux, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, sin embargo, no ha logrado atraer a la misma cantidad de público que la primera.

Esto pues, mientras la cinta estrenada en 2019 recaudó mil millones de dólares en su primer fin de semana, la segunda obtuvo solo $40 millones de dólares, una diferencia abismal.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, las expectativas apuntaban a que la cinta recaudara entre 50 y 60 millones de dólares. A nivel internacional, la película tampoco ha gozado de gran popularidad, pues recaudó 81,1 millones de dólares.

En total, hasta ahora, Joker: Folie á Deux, ha recuperado solo un $121,1 millones de dólares, los que no logran cubrir la inversión en la película de $200 millones de dólares, según cifras de Rotten Tomatoes.

El desempeño en el cine del musical también se ha reflejado en redes sociales, donde ha recibido críticas divididas.

Las críticas a Joker: Folie á Deux

Mientras la cinta logró solo un 33% de aprobación en Rotten Tomatoes, los críticos especializados la han destruido.

“Con Folie à Deux, Phillips ofrece a los fans un castigo por haber disfrutado de la volátil energía de la primera película. Es más un correctivo que una secuela, una tarjeta de ‘vete directo a la cárcel’ en forma de película”, aseguró Stephanie Zacharek de Time Magazine.

En esa misma línea, su colega del New York Times, Manohla Dargis, dijo: “La gran novedad de «Folie à Deux» es que se trata de un musical a medias, con una estrella que sabe cantar, Lady Gaga como Lee Quinzel (Harley Quinn), y otra (Phoenix) que no puede o no quiere”.

Y entre las críticas positivas, Ty Burr del Washington Post, mencionó: “Es una película de ideas disfrazada de entretenimiento excesivamente sombrío, y es más interesante por esas ideas, por poco desarrolladas que estén, que como entretenimiento”.