Durante el pasado 28 de agosto Vanesa Borghi se convirtió en madre junto a su pareja, Carlos Garcés. Ambos dieron la bienvenida a su hijo Teo.

El hecho fue confirmado por la propia modelo este sábado, al mostrar un tierno video de su hijo, quien llegó al mundo sin mayores problemas.

“Lo Logramos. No podemos más de felicidad. Bienvenido Teo Garcés Borghi”, indicó la exrostro de Mega y La Red.

En la instancia, la comunicadora de origen argentino fue saludada por amigos y otros famosos ligados al mundo de la televisión.

Video de Vanesa Borghi

Hay que señalar que esta gran noticia se tiempo después que la modelo viviera el momento más duro de su vida, debido al fallecimiento de su hija Clara, a los 6 meses de embarazo.

“Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”, escribió en ese entonces en Instagram

“Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”, agregó en ese momento.

“Agradezco profundamente a las matronas, enfermeras, doctores y todo el personal que más allá de su profesionalismo nos trataron con mucho cariño y fueron muy cercanos”, cerró en la oportunidad.