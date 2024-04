A través de un emotivo video cargado a su cuenta de Instagram, la comunicadora argentina, Vanesa Borghi, anunció que está embarazada nuevamente.

En el registro se puede ver a la animadora recorriendo en una playa junto a su marido, el ingeniero comercial Carlos Gárces. Enfundada en un brillante vestido rojo, Borghi se pasea mostrando su abultado vientre, dejando así en evidencia su embarazo.

Junto al video, la comunicadora trasandina escribió un escueto pero revelador mensaje: “¡Felices! Se agranda la familia”.

Las felicitaciones no tardaron en llegar de parte de sus colegas del medio, donde recibió saludos y buenos deseos de Trinidad de la Noi, Isidora Urrejola, Ignacia Antonia, Aylén Milla, entre varios otros.

“Me siento tan feliz. ¡Los felicito, te adoro! Serás una increíble mamá”, le escribió la influencer. A sus palabras se unió la actriz, quien comentó: “Qué alegría más grande!!! ¡Me entró algo al ojito, que lindo lo mejor para ustedes!!!”.

Clara, la primera hija de Vanesa Borghi

Fue en mayo del año pasado que en medio de varios problemas de salud, la comunicadora anunció que se encontraba esperando a su primer hijo.

“Estoy recontraembarazada. Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida”, dijo en ese entonces a Revista Sarah.

Sin embargo, seis meses más tarde salió a comunicar la noticia de que su hija había fallecido: “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”, escribió en Instagram en ese entonces.

“Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”, agregó.