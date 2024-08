Daniella Campos fue invitada al late "Todo va a estar bien" donde conversó con Eduardo de la Iglesia sobre diversos temas, centrándose en la relación con su hermana Denisse Campos, quien anunció su candidatura a concejal por Valparaíso. Ante la pregunta sobre si votaría por su hermana, Daniella expresó que, aunque no duda de sus buenas intenciones, considera que se necesitan más que eso para asumir responsabilidades, indicando que Denisse debería demostrar capacidades previas antes de postular.

Daniella Campos estuvo invitada al pasado capítulo del late Todo va a estar bien, en donde conversó de varios temas con Eduardo de la Iglesia.

Uno de los tópicos que tuvo la charla fue la relación entre la exMiss Chile y su hermana Denisse Campos, quien semanas atrás anunció su candidatura a concejal por Valparaíso.

En este punto, De la Iglesia consultó a la modelo respecto a si votaría por ella en octubre próximo. La respuesta de Daniella no se hizo esperar.

“Siendo honesta. No dudo de las buenas intenciones, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para poder asumir ciertas responsabilidades”, indicó.

“No votaría por mi hermana (…) si la Denisse quisiera meterse en algo así, debería partir haciendo otras cosas primero, que vayan demostrando en el fondo el andar y las ganas que pueda tener y lo bien que lo puede hacer”, añadió.

Relación entre Daniella y Denisse Campos

Hay que señalar que Denisse Campos, en marzo pasado, había lanzado duras declaraciones en contra de Daniella.

De hecho, las dos hermanas llevan varios años de distanciamiento.

“Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión. Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas”, señaló en ese entonces al programa Moda y Estilo.

“No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta”, agregó.