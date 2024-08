El Servicio Electoral (Servel) publicó esta semana la lista definitiva de candidaturas para las próximas elecciones que se realizaran el 26 y 27 de octubre.

En la ocasión se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales de todas las regiones del país, de donde destacaron varios nombres de famosos.

Es así como al menos cinco candidatos que estarán en la papeleta son reconocidos actores nacionales y figuras de televisión.

Álvaro Gómez por la alcaldía de Osorno

Uno de los primeros en revelar su campaña por la alcaldía de Osorno fue el actor Álvaro Gómez, quien ha tenido papeles en Si yo fuera rico (Mega), Pacto de Sangre (Canal 13) y Secretos de Familia, la cual se encuentra al aire.

Según se detalla en la declaración, el actor se postuló con un cupo independiente de “Contigo Chile Mejor”.

Felipe Ríos va por la gobernación de Valparaíso

El actor Felipe Ríos, quien encarnó al recordado Perhan en Romané, es otro de los famosos que estará en la papeleta de las próximas elecciones.

Con un cupo de Regiones Verdes Liberales, el interprete competirá como independiente por la gobernación de la región de Valparaíso.

Denisse Campos, candidata a concejal de Valparaíso

La exmodelo y reinventada corredora de propiedades, Denisse Campos, competirá en las elecciones de octubre por un cupo como concejal por la comuna de Valparaíso, en la región del mismo nombre.

La hermana gemela de Daniella Campos competirá con un cupo de Renovación Nacional de manera independiente a la concejalía de la comuna.

Cabe mencionar que en marzo de este año Denisse volvió a la palestra pública tras varios años alejada de la televisión luego de emitir polémicas declaraciones contra su hermana.

“Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión… Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas (…) No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta… Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden“, dijo en el programa Moda y Estilo, sin embargo, después se retractó y le envió disculpas públicas.

Carlos Tejos se postula como concejal de Providencia

El periodista Carlos Tejos es otro de los famosos que también estará en la papeleta de las próximas elecciones, específicamente en las de Providencia, región Metropolitana.

En dicha comuna el ex TVN postulará como concejal, también con un cupo independiente de Renovación Nacional.

Max Luksic va por la alcaldía de Huechuraba

Otro de los famosos que estarán en las próximas elecciones es el ex Director Ejecutivo de Canal 13, Max Luksic. Es más, el empresario dejó la estación televisiva para entrar en la política.

Fue en mayo pasado que a través de un video cargado en su Instagram que el esposo de Loreto Aravena anunció su candidatura como Alcalde de Huechuraba, región Metropolitana, con el eslogan: “Huechuraba Puede Más”.

Tal como explicó su esposa en una entrevista reciente, el hijo de Andronico Luksic competirá por la alcaldía con un cupo de Chile Vamos, sobre lo que dijo: “Somos de ideas distintas, yo soy de izquierda, pero él va con cupo UDI, pero tenemos puntos de encuentro y eso tendrían que hacer todos”.

Rodrigo Wainraihgt por la alcaldía de Puerto Montt

Si bien desde su participación en el reality “Pareja Perfecta” en 2012, al que ingresó como pareja de Pamela Díaz, el abogado comenzó una relación con la modelo Dominique Gallegos, con quien está casado y radicado en Puerto Varas, se ha mantenido alejado de las pantallas.

No así de la vida pública, esto pues fue Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, más tarde Consejero Regional, rol al que renunció para candidaterse a Alcalde de Puerto Montt, cargó al que se presentará nuevamente con un cupo de Renovación Nacional.