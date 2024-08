La venezolana Carlyn Romero fue la quinta eliminada de Gran Hermano en CHV al obtener un 58,86% de los votos, siendo elegida entre una placa con tres "salvados". Compitió contra Alexandra \'Chama\' Méndez, Felipe Thompson, Íñigo López y Patricio Steffano, con este último recibiendo un 41,14% de votos para dejar la casa. La Gala de Eliminación presentó un nuevo formato que no permite a los participantes despedirse de sus compañeros, siendo Carlyn la encargada de inaugurar esta dinámica.

La jugadora venezolana Carlyn Romero se convirtió en la quinta eliminada del reality de CHV, Gran Hermano, tras recibir un 58,86% de los votos.

La ex Top Chef fue la elegida entre una de las placas más extensas del programa, la cual extraordinariamente tuvo tres “salvados”.

Así, Romero se enfrentó con Alexandra ‘Chama’ Méndez, Felipe Thompson, Íñigo López y Patricio Steffano, siendo el exfutbolista de Everton el primero en retornar a la casa, luego de recibir la menor cantidad de votos.

Finalmente, el eliminado de la semana se definió entre Carlyn y Patricio, este último quien también recibió una cantidad no menor de votos, pues obtuvo un 41,14% de las preferencias para dejar la casa.

La venezolana además fue la encargada de inaugurar el nuevo formato de Gala de Eliminación de Gran Hermano, el que no permite a los participantes despedirse de sus compañeros.

Con la nueva modalidad, todos los jugadores en placa son trasladados al sum, en contacto directo con la animadora, Diana Bolocco, quien los despide uno a uno para retornar al encierro, mientras que el eliminado se queda en la sala para ser trasladado por otra puerta, sin poder salir por la pasarela y puerta principal de la casa como es lo usual.

A su vez, los participantes que permanecen en la casa quedan a la espera del retorno de sus compañeros, sin conexión con el estudio, por lo que es recién ahí que se enteran de quién es el eliminado de la semana.

Ante el anuncio de su salida del programa, la venezolana no pudo ocultar su sorpresa, no obstante, aseguró: “Estoy tranquila, esta es una de las opciones de que yo entrara a este reality. Sé qué grandes cosas y bonitas me esperan allá afuera”.

Cabe mencionar que el paso de Carlyn por Gran Hermano no estuvo exento de polémicas, esto, pues fue sorprendida en dos oportunidades por sus compañeros haciendo trampa en las pruebas de salvación. Una ocurrida la semana recién pasada y la otra en esta placa.

No obstante, en esta última perdió en el último lugar, lo que permitió a Iván Cabrera mantenerse una semana más en la casa.