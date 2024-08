En el último capítulo de "De Tú a Tú", Daniel Valenzuela recordó su antigua relación con Camila Andrade. El presentador televisivo repasó su vida amorosa, revelando que vivió un intenso noviazgo con Andrade que duró más de un año. Valenzuela admitió no ser bueno para estar en pareja, describiéndose como un "león enjaulado" en una relación. A pesar de esto, se enamoró profundamente de Camila, a quien reconoció querer hasta el día de hoy.

En el último capítulo de “De Tú a Tú“, el presentador televisivo, Daniel Valenzuela, recordó su antigua relación con Camila Andrade en conversación con Martín Cárcamo.

Y es que el también locutor radial repasó su vida amorosa en el programa, por lo que rememoró ciertos aspectos de su noviazgo con la hoy integrante de “Gran Hermano“.

Daniel Valenzuela recordó su relación con Camila Andrade

Valenzuela reconoció no ser bueno para estar en pareja, pues en una relación dijo sentirse como “león enjaulado”. Sin embargo, aquello no impidió que se vinculara amorosamente con Andrade durante más de un año.

“Me embalé muy rápido”, dijo sobre su relación con Camila. “Es que imagínate, 35 años, separado, y Camila tenía 23. Guapísima y todo. Ya, tres meses y ¡pum! A vivir (juntos)”, contó.

Cárcamo le pidió que explicara cómo había sido tal proceso de vivir junto a Andrade tras poco tiempo de noviazgo, a lo que Daniel le respondió: “Cómo te lo explico, si no tengo explicación. Me enamoré, me volví loco“.

“Guapísima, simpática, nos llevábamos bien, lo pasamos bien, viajamos y ya, me fui a vivir (con ella) a los tres meses, cuatro meses“, continuó el animador, agregando que cuando se enamora, se entrega mucho.

Daniel reveló que incluso habían remodelado juntos el hogar donde vivían, cambiando los muebles. Martín le consultó cuánto había durado específicamente dicha relación, a lo que Valenzuela le contestó que un año y medio.

“Viví menos de un año y medio (con Camila), pero la relación (duró) como un año y medio. Maravillosa relación, si la quiero hasta el día de hoy y nos llevamos fantástico“, destacó el locutor radial.

El conductor televisivo finalizó diciendo que con su siguiente pareja, Yamila Reyna, había sucedido algo similar. A los tres meses de relación se fueron a vivir juntos, cambiaron los muebles del espacio y duraron “como un año y medio también”.