Angélica Sepúlveda y Linda Marcovich protagonizaron una intensa discusión a los gritos en “Gran Hermano“, la que fue transmitida en su totalidad la noche de este domingo.

Tras una noche de pijamada y fiesta, los integrantes del sótano se encontraban durmiendo hasta tarde debido al trasnoche, a excepción de Angélica, quien se levantó temprano para hacer aseo en el espacio.

Angélica Sepúlveda peleó a los gritos con Linda Marcovich

La “Fierecilla de Yungay” comenzó a sacudir su cama, haciendo ruido que terminó despertando a Linda, quien le reclamó de frentón su acción: “Qué desagradable Angélica, de verdad”.

Sepúlveda le respondió a la gitana fiel a su estilo: “Mira, si quieres dormir, afuera hay un sol… Los despertaron hace dos horas. Si no te gusta, Linda, es simple. Puedes ir a dormir afuera“.

“Yo no voy a dejar de hacer ruido porque a ti te moleste, no. ¡Mañana te acuestas más temprano y punto!“, le gritó Angélica a Marcovich, quien también le contestó a los gritos: “¡Yo me acuesto a la hora que a mí se me da la gana!”.

“¡Entonces yo hago lo que se me da la gana!”, continuó Sepúlveda, quien a continuación le preguntó a Linda si “¿me vas a venir acá a cortar las manos acaso?”, despertando ya a los otros presentes en el lugar y generando un ambiente tenso.

Marcovich le dijo a Angélica que no le estaba “cortando las manos”, sino que sólo le estaba pidiendo un poco de respeto pues ayer todos se habían acostado tarde producto de la fiesta.

“Es tu problema que te acuestes tarde. Es tu problema. ¡Yo me acosté a la misma hora que ustedes! ¿Quiénes me despertaron? ¿Quiénes me despertaron copuchando de qué? ¿De Michelle? ¿De Chama?“, arremetió la oriunda de Yungay.

En tal momento, Michelle intervino e intentó calmar a Marcovich, diciéndole que no escuchara a Sepúlveda, mientras que la “Fierecilla” comenzó a lavar la loza azotando platos y sartenes.

Pelea entre Angelica Sepúlveda y Linda por ruidos molestos. Pero de paso Angelica aprovecha para echar en cara una situación.#GranHermamoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/TfkKK0UgJb — Digital World (@DigitalWorld274) August 17, 2024