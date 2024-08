La comediante Cecilia Gutiérrez reveló en el programa "Hay que decirlo" la nueva relación sentimental de Jean Philippe Cretton con Katherine San Martín Sánchez, una política y consejera regional de Antofagasta, quien actualmente es independiente pero estuvo vinculada a RN en el pasado. Por su parte, Pamela Díaz, también parte del espacio televisivo, confirmó tener conocimiento previo de esta relación, aunque destacó que no iba a revelar detalles por respeto a su ex pareja.

Este lunes, en la emisión del programa Hay que decirlo, Cecilia Gutiérrez destapó la nueva relación de Jean Philippe Cretton. Se trataría de una política y consejera regional (CORE) de Antofagasta, llamada Katherine San Martín Sánchez.

Ella es una dirigenta política que actualmente figura como independiente, aunque estuvo ligada a RN en el pasado.

“Hay fuentes que me indican que ella pasaría largos periodos en la casa de Jean Philippe acá en Santiago”, indicó Gutiérrez en la oportunidad.

Por otro lado Pamela Díaz, que también es parte del espacio de Canal 13, aseguró que sabía de la nueva relación de su expareja.

“Cuando salió esta noticia, yo ya sabía de este tema, y obviamente no voy a estar yo diciéndolo porque soy su expareja y hay ciertos códigos y respeto”, aseveró.

“No hay drama. Yo no tengo ninguna comunicación con JeanPhi hace un año, nada. No lo he visto”, agregó.

Hay que señalar que, en marzo pasado, Jean Philippe Cretton se había referido a su quiebre con ‘La Fiera’, tras varios años de relación.

“Es raro porque siento que no tuve tampoco las herramientas para manejarlo, hay que tener como ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no“, indicó en entrevista.

A lo que agregó: “Es complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales, muy íntimas”.