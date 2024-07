Jean Philippe Cretton fue el primer invitado del nuevo programa de Lucho Jara: “Al Piano“. En el espacio, el periodista se sinceró respecto a su salida de CHV, y también sobre su pasada relación con Pamela Díaz.

El nuevo show combina música con diálogo, por lo que Cretton pudo verse cómodo junto a su colega y amigo. Así, el comunicador explicó que su renuncia al canal no implicaba su retiro de la televisión.

“Yo renuncié, pero jamás estuvo en mí este concepto de decir ‘Yo nunca más vuelvo’. No. Yo lo que hice fue retirarme cuando sentí que lo que estaba haciendo no tenía mucho sentido“, confesó el también músico.

Jean Philippe Cretton sobre su relación con Pamela Díaz

Aquello, para él, marcó el punto en que debió dar un paso al costado. Cabe recordar que durante el mismo periodo, Cretton enfrentó un fuerte cuadro depresivo.

Sobre ello, Jean Philippe fue consultado por Jara sobre qué era mejor: estar en pareja o solo cuando se pasaba por momentos emocionalmente duros como ese.

“Siempre es mejor estar acompañado”, le respondió el periodista con sinceridad. En el mismo ámbito, “JeanPhi” dijo no estar actualmente esperando encontrar el amor, pero que si éste llegaba a su vida, no lo iba a negar.

“El amor puede llegar en cualquier momento, yo no lo cierro, no lo niego. Y si llega, me meto de cabeza. Pero no estoy pensando en ‘Necesito estar en pareja’“, aseguró.

En la misma línea, el comunicador se sinceró respecto a su pasada relación con Pamela Díaz, declarando que se había enamorado profundamente de ella.

“Me enamoré perdidamente, y ante eso no existía en mí mucho el juicio de ‘Va a pasar esto…’. Siempre supe que cualquier conflicto con la Pame, si llegábamos a terminar, siempre iba a ser un huebeo (sic)”, expresó.

Sin embargo, decidió asumir los costos: “Lo supe, pero yo privilegié mis sentimientos y yo estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no sean el jugármela por mi mujer en ese momento“, declaró.