Desde que ingresó Angélica Sepúlveda a Gran Hermano, se evidenciaron las asperezas con Íñigo López. El primer conflicto entre ambos se dio, pues la “Fierecilla” criticó la limpieza de la casa a solo minutos de entrar.

Esto molestó al exfutbolista, quien por esto decidió enviarla al sótano. Sin embargo, tras la prueba por parejas, ambos quedaron en esa zona de la casa, donde se desató un fuerte encontrón.

La situación se habría dado horas antes de comenzar el capítulo en vivo del reality, cuando los jugadores se arreglaban para conversar con Diana Bolocco. Según pudieron captar televidentes de la transmisión multicámara, los concursantes se sacaron en cara su participación en este tipo de programas.

Pese a que el contexto de la discusión no se ha revelado, en el registro viralizado en redes sociales se oye a Angélica decir: “Mejor no te preguntó nada porque pareciera que tienes 15 años. Una persona de 23 (años) no se comporta de esa manera”.

“Yo no podría decirle como se comporta alguien de 43 porque no los tengo, así que no le puedo decir nada respecto a eso”, se escucha a Íñigo responderle.

A ello Sepúlveda, le asevera que ella “se comporta como quiere y no depende de la edad. Pero no vengas a hacer gestos así. Eso es una falta de respeto”.

Luego de que Íñigo le interpela diciendo “¿algo más?”, a lo que la oriunda de Yungay le señala: “¿Quieres que te dé más pantalla de la que te estoy dando?”, esto en referencia a su experiencia en realitys.

Entre risas, el exfutbolista le contesta: “No por favor. Gracias por la pantalla, Angélica (…) No veo mucho el progreso, que lleva siete realitys y de todos la han expulsado“.

“Qué bonito, estigmatizas a la gente que entra a realitys cuando tú entras a un reality”, le respondió con sorna Angélica Sepúlveda a Íñigo. “No, yo dije que ojalá que cuando tenga 43 no ande en realitys, eso le dije”, arremetió Íñigo en los registros.

Cabe mencionar que el momento no ha sido abordado en la transmisión del capítulo prime.

