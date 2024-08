En octubre del año pasado, el periodista de Canal 13, Miguel Acuña, protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad, donde atropelló a cuatro ciclistas en la comuna de Lampa.

El accidente se hizo público luego de que las mismas víctimas cargaran un video del comunicador en redes sociales evidenciando su estado etílico. Días después del hecho, el periodista asumió su error, pidió disculpas y anunció que estaba recibiendo ayuda profesional.

Fue precisamente en este lapso del proceso, cuando se encontraba con licencia médica, que llegó hasta el canal para conversar con Max Luksic, quien en ese entonces era director ejecutivo de Canal 13, por recomendación de sus jefaturas.

Esto precisamente desclasificó Miguel Acuña en el programa Todo va a estar bien de Vía X, donde detalló qué le dijo Luksic previo a su desvinculación.

“Conversé, en medio de todo fui, fue súper difícil volver. Entré y hablé con él”, comenzó explicando. “Yo le expliqué todo (…) y sentí en ese momento como que tú hablas con alguien y ‘se puso el impermeable"”, agregó.

“Él dijo en ese momento ‘me hace ruido el tema, pero terminemos el proceso, y en marzo o abril vemos como lo vamos a hacer. Tú estás con licencia, deja de tener licencia, te vamos a esperar y vamos a ver como lo solucionamos’“, reveló Acuña.

Pese a que Max Luksic no le informó en ese momento que iba a ser desvinculado, sí le mencionó: “‘Voy a respetar tus años de trabajo, encuentro que eres un gran periodista, pero me hace ruido eso’. Nunca me dijo abiertamente que me iba a desvincular“.

Después de esta conversación y una vez culminada su licencia médica, Miguel Acuña regresó a sus funciones, momento en que recibió una llamada de sus jefes, quienes le comunicaron su salida del canal tras 20 años en él.