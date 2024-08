La modelo argentina Sandy Boquita respondió a un ácido chiste que el comediante Edo Caroe hizo sobre ella durante su debut en el Festival de Viña 2016. Boquita mencionó que el chiste generó bullying hacia ella y que Caroe no se disculpó.

Fue durante la edición del 2016 del Festival de Viña que el comediante Edo Caroe hizo su debut en el certamen con un show de humor y magia. En este contexto, el humorista hizo un ácido chiste sobre Sandy Boquita, al cual la modelo argentina respondió ahora.

Cuando Caroe aún no se dedicaba al Stand Up, se rio de la trasandina diciendo: “Más ordinaria que autógrafo de Sandy Boquita”.

Ahora, a ocho años de ese entonces, la figura de televisión se descargó en el programa “Qué te lo digo“: “De ordinaria, no tengo nada, ni de tonta ni un pelo. Creo que lo hice superbién en Chile, despacito, como hormiguita me hice mi caminito”, comenzó diciendo, según consignó Página 7.

Además de mencionar que el chiste le significó varias bromas y hasta bullying, la argentina agregó: “Abrí mi negocio, pasé entre todas las faranduleras de su época y estoy acá todavía, hace 11 años. Ordinaria creo que no. Lo que él hizo fue generar bullying en contra de mi persona“.

Sobre lo mismo, Sandy Boquita le aconsejó: “Uno, cuando va a decir una cosa y es un referente para muchas personas, tiene que tener mucho cuidado con el chiste que hace”, dijo a Edo Caroe.

“¿Tú crees que me pidió disculpas en algún momento? Me lo tuve que aguantar”, dijo en el programa y argumentó que en su momento no pudo defenderse.

“¿Por qué tuve que aguantar que alguien me diga ordinaria a través de un chiste y se ría de mí en el Festival de Viña delante de tantas personas? Yo ni siquiera lo conozco”, dijo cerrando su descargo.