Bastián Paz invitado al pasado capítulo del late Todo va a estar bien, en donde habló de varios temas con Eduardo de la Iglesia.

El comediante de 37 años, que padece Síndrome Cerebeloso, habló de varias anécdotas relacionadas a la TV y su paso por el Festival de Viña del Mar.

En este sentido, De la Iglesia le consultó sobre otros rostros del mundo del espectáculo. Fue así donde Bastián recordó un episodio con Edo Caroe, que se remonta a la época de Alfombra Roja.

En este sentido, el comediante aseguró que no le gustó un chiste que lanzó su colega, el cual aludía a su forma de hablar.

“Una vez él estaba en Alfombra Roja, y yo estaba ahí. Tiró un comentario de que un senador hablaba igual a mí, eso no me gustó”, indicó.

Testimonio de Bastián Paz

Tras aquello, De la Iglesia preguntó sobre si había hablado el tema con Caroe, a lo que Paz respondió afirmativamente.

“Allá mismo en el canal lo encaré (…) Él me pidió disculpas, pero le dije que no, que eso no se hace”, indicó.

Hay que señalar que Bastián Paz reapareció en redes sociales hace algunos meses, pidiendo una nueva oportunidad en el Festival de Viña del Mar.

“Me encuentro bien, en silla de ruedas. La enfermedad que tengo no tiene cura, pero me levanto, voy a jugar a las máquinas, voy a la feria, me pongo afuera de la casa. La gente pasa y me saluda”, comentó.