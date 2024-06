Fue pasado miércoles cuando el periodista Luis Sandoval mostró un video enviado por Bastián Paz, joven que triunfó con su humor en Viña 2013, en donde pedía una nueva oportunidad en el humor.

“Yo cuento chistes y estoy en silla de ruedas, porque camino, pero me canso mucho. Me gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los monólogos que tengo”, indicó.

Lo cierto es que Bastián tuvo una extensa entrevista con Página 7, en donde habló de su presente alejado de la fama y la televisión.

“Estoy en mi casa, viviendo el día a día, en mi silla de ruedas, porque no puedo hacer nada más”, indicó.

Situación de Bastián Paz

En este sentido, el comediante aclara que ha sabido sobrellevar su delicado estado de salud, luego de ser diagnosticado con diabetes insípida, histiocistosis x, hipertiroidismo y Síndrome Cerebeloso.

“Me encuentro bien, en silla de ruedas. La enfermedad que tengo no tiene cura, pero me levanto, voy a jugar a las máquinas, voy a la feria, me pongo afuera de la casa. La gente pasa y me saluda”, comentó.

Hay que señalar que, en su único paso por el Festival de Viña del Mar, Bastián Paz recibió todos los premios del evento.

