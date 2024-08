El animador de Canal 13, Francisco Saavedra, participó en el programa "¡Hay que decirlo!" donde confesó que no le gustaría volver a animar el Festival de Viña, revelando que sabía con un año de anticipación que sería el conductor. Saavedra expresó que la experiencia fue difícil y que se sintió presionado a actuar de una manera que no era la suya.

El animador de Canal 13, Francisco Saavedra, participó en el más reciente capítulo de “¡Hay que decirlo!”, donde admitió que no le gustaría volver a animar el Festival de Viña.

Junto con entregar sus razones para no hacerlo, el conductor de “Lugares que Hablan”, dejó entrever que no fue una experiencia de su gusto, además confesó que sabía desde un año antes de pisar el escenario que había sido elegido para animar el certamen.

“Hay un antes y un después, ustedes saben que en África tuvimos una experiencia muy dura, pero honestamente… no. Ya lo hice una vez, creo que fue muy difícil hacer ese Festival de Viña porque fue muy distinto a todo“, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Creo que me coucharon (sic) de una forma que querían que fuera una persona que yo siento que no era”.

“Había guiones que eran a la pata y era súper libreteado todo, entonces hoy día no volvería”, aseguró.

A su vez, el Francisco Saavedra, reveló que él jamás pidió animar el Festival de Viña, si no que se le fue ofrecido.

Sobre esto señaló: “A mí los ejecutivos de este canal me llamaron para decirme que hiciera el festival, que sentían que era un sueño (…)A mí me ofrecieron hacer el Festival por dos años, yo estaba con mi contrato listo hace mucho tiempo“.

Sumado a ello, explicó que la primera edición pactada no la hizo, pues no se sentía suficientemente preparado, sin embargo, el canal igualmente decidió darle una propuesta de animar el certamen por tres años más si se quedaban con la licitación, situación que no se concretó y terminó animando solo un año.