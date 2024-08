A 12 años de su participación en Pareja Perfecta, el deportista Pedro Astorga y la modelo brasileña Michelle Carvalho se reencontraron en la segunda edición de Gran Hermano.

Los concursantes que tuvieron un fugaz romance en el encierro se unieron al programa de CHV, sin embargo, esta vez como buenos amigos, no obstante, en varias ocasiones Astorga ha expresado sus intenciones de retomar la relación amorosa con Carvalho.

Así lo ha evidenciado en diversas conversaciones con sus compañeros, en una de ellas donde incluso le dijo a la brasileña que debían darse una “segunda oportunidad”.

A ello ahora se suman las declaraciones de Pedro en el último episodio de Gran Hermano, donde Michelle fue sorpresivamente “eliminada” en la actividad del teléfono rojo.

Fue solo horas más temprano que en una conversación con sus compañeros del sótano que Camila Power le planteó la situación de con quién en la casa pasaría una “noche de pasión” a lo que Astorga confesó: “Le daría un beso a la Michelle, sinceramente”, ante la incredulidad de sus compañeros agregó: “Un buen beso”.

Tras esta respuesta, Diego le preguntó si efectivamente tuvo una relación con Carvalho, a lo que el deportista explicó: “No, me gustó. Yo cuando entré me gustó caleta, estábamos en un reality, me gustó harto”.

“Y no me pescaba, no me pescaba hasta que me empezó a gustar otra y me empezó a pescar, ahí yo estuve confundido unos segundos”, admitió sobre el triángulo amoroso al que se enfrentó con Romina Ansaldo y Carvalho en “Pareja Perfecta”.

Sin embargo, el momento de mayor sinceridad sobre su relación con Michelle, vino cuando esta fue “eliminada” del programa durante el programa en vivo: “Es una mujer super especial, muy simpática, te conozco hace 12 años, eres la única persona de todos los realitys en que he estado con la que sigo en contacto, no hay otra, eres la única”.

“He conocido tu parte pesada cuando tiras esas tallas, esas bromas, con un sentido del humor que es super negro, que a mí particularmente me gusta (…) En la vida real es muy querible“, dijo frente a sus compañeros para luego abrazarla y despedirse, aún un poco incrédulo de la actividad.