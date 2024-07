El actor nacional Jaime Vadell (88) fue el invitado más reciente del nuevo programa web de Lucho Jara, “Al piano con Lucho”, ocasión en la que ahondó en su trabajo en la televisión.

El intérprete chileno, quien tiene un extenso curriculum en teleseries nacionales como “Amores de Mercado” (2001), “Aquelarre” (1999) e “Hijos del Monte” (2008), dejó las pantallas hace ocho años, desde entonces está dedicado al teatro y el cine.

Habló de por qué dejó atrás las teleseries, pero continua vigente en otras áreas de la industria, momento donde tuvo duras palabras para estas producciones.

“No es vigencia, es seguir trabajando, no más. No me veo (sin trabajar)”, le contestó al cantante. “No solo por la plata, que también es necesaria, no me veo sin trabajar, me aburro”, agregó.

Sin embargo, descartó por completo volver a las teleseries: “En lo posible no quiero hacer”, dijo haciendo un ademán tocándose la frente en señal de estar harto.

“Yo creo que hice un millón de teleseries y ya estoy hasta aquí de teleseries, estas ocho meses prisionero de una estupidez“, lanzó sin medias tintas, lo que provocó una tímida risa en el animador.

Tras ello, Jaime Vadell hizo una imitación de los diálogos de las teleseries para ejemplificar su decisión: “Y por qué me dices eso‘, (responden) tal cosa, ‘Ahh, pero qué me quieres decir‘, ‘como qué que te quiero decir‘, lo que te estoy diciendo saco de peras”, se mofó provocando las risas.

Cabe mencionar que la última producción en la que trabajó Jaime Vadell fue en “Pobre Gallo” de Mega, donde interpretó a Onofre Pérez de Castro, padre del personaje de Alvaro RUdolphy, el protagonista de la teleserie.