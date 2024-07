Ignacio Román reveló en una entrevista con el podcast Maxstage que siente un alejamiento de sus colegas Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, con quienes comparte comerciales de un supermercado. El exMasterchef expresó que se ha enfocado en su carrera gastronómica, sintiéndose estigmatizado en el ámbito publicitario, y admitió sentirse desplazado al no recibir invitaciones de sus compañeros para participar en programas juntos.

Ignacio Román tuvo una extensa entrevista con el podcast Maxstage, en donde habló de sus últimos años de carrera, tanto en publicidad como gastronomía.

En este sentido, el exMasterchef fue consultado por su actual relación con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, con quienes protagoniza reclames de un supermercado.

En este sentido, Román dejó en claro que vínculo con los dos rostros de Canal 13 es, más bien, lejana.

“Yo siento una sensación de alejamiento con ellos, por sus viajes y programas, pero con la marca seguimos. Yo direccioné mi imagen a la cocina, porque sentí que me estaba estigmatizando en el rostro publicitario. Como que solté a los chiquillos”, indicó.

Dichos de Ignacio Román

Asimismo, también se le preguntó sobre si se sentía “desplazado” por Saavedra y Zabaleta. Su respuesta fue clara.

“Obvio que sí, no puedo negarlo. No puedo tapar el sol con un dedo, porque hubo varias instancias, o en las que pudieron haber hecho una pequeña invitación. Somos tres colegas, y una invitación por último a salir corriendo por el programa po”, expuso.

“Tampoco soy una persona rencorosa, no me he hecho problema por eso, continúo con lo mio. Hay amigos de la vida, del destino y otros que pasan solamente. La tele es tele”, concluyó.

Hay que señalar que, tras su éxito en Masterchef, Ignacio Román ha estado en algunos programas de TV, aunque él mismo reconoce que prefiere el ámbito gastronómico.