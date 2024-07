Antes de su ingreso al reality de CHV, Gran Hermano, la modelo brasileña Michelle Carvalho participó en el podcast de Pamela Díaz, “Sin editar”, donde hizo sorpresivas revelaciones sobre su relación con el futbolista nacional, Alexis Sánchez.

En conversación con la animadora de televisión, Carvalho reveló la razón por la que terminó su relación con el seleccionado nacional, lo que ocurrió luego de que este le impusiera dejar de trabajar.

“Entre idas y venidas, unos cuatro años”, comenzó contando sobre la duración de la relación, ante lo que Díaz consultó por qué terminaron: “¿Te aburriste?”.

“No, nunca me aburrió, siempre me entretuve bastante, pero me dijo que si quería estar con él yo no podía estar (en la tele) ni en Chile“, agregó a la afirmación de Pamela Díaz.

A lo que la modelo añadió: “A mí me encantaba trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces yo dije ‘yo no nací para ser mantenida por nadie"”.

En esa misma época, Michelle Carvalho recibió una invitación para integrarse a un reality, lo cual aceptó. Tras ello perdió contacto con Alexis Sánchez y se quebró la relación.