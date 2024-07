Durante la madrugada del pasado domingo se dio a conocer la muerte de Claudio Reyes, a raíz de un infarto. El deceso generó gran cantidad de reacciones.

Alguien que conversó sobre esto fue Juan Luis Calderón, conocido como ‘Jajá Calderón’, quien tuvo un altercado con el actor a fines de 2023.

En ese entonces, el comediante denunció que Reyes lo agredió durante una actividad que reunió a varios de sus colegas.

Ya con el tema en el pasado, Jajá Calderón lamentó lo ocurrido con el intérprete detrás de Charly Badulaque.

“Es lamentable por sus hijos, la familia y quienes le quisieron en vida (…) Estuvimos en Mega, cuando explota Charly Badulaque y yo con los personajes de la Doctora Cordura, leyendo las noticias como Bernardo de la Maza”, indicó en conversación con La Cuarta.

En este sentido, el imitador reconoció que no pudo reconciliarse con Reyes luego de aquella pelea.

“Cuando él dice en El Purgatorio que ‘me gustaría encontrarme con él y ofrecerle disculpas’… Una pena que no me haya buscado y que esa instancia no se haya dado”, comentó.

Hay que señalar que Claudio Reyes será velado hasta este lunes en Santiago, posteriormente su cupero será llevado a Longaví.

De hecho, el alcalde de esa ciudad decretó duelo comunal a raíz del deceso del actor.