La actriz Delfina Guzmán cumplió 96 años el pasado 7 de abril. Si bien está retirada de la actuación en las tablas y la televisión, sus grandes momentos son recordados a menudo en redes sociales.

La intérprete tuvo una extensa conversación con CNN Chile, donde analizó lo que fue su carrera desde los inicios, entre Santiago y Concepción.

“En Concepción vivimos una etapa preciosa. Empecé a juntarme con gente de otras clases, de otras maneras de pensar y vivir, porque la oligarquía chilena educa de una forma absolutamente rectilínea”, indicó.

“Hay una palabra que aprendí desde que me hice actriz, la palabra libertad, el hacer lo que uno quiere hacer. Esa palabra estaba negada en toda la educación que me dio mi familia y en la clase a la cual pertenecía”, agregó.

Testimonio de Delfina Guzmán

Ya desde su retiro, Guzmán asegura no sentir miedo por la muerte, aunque aclara que le gustaría que esto ocurriera mientras esté dormida.

“El cuerpo es bien conchadesumadre (sic), pero yo no le tengo miedo a la muerte, lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y me deje morir durmiendo”, sostuvo.

Por último, la destacada actriz habló del cariño que siente por el presidente Gabriel Boric, a quien saludó hace un tiempo.

“Lo conocí de una forma tan linda, porque nos encontramos en un acto (…). La persona que me acompañaba lo fue a buscar, le dijo que yo quería saludarlo y llegó este cabro exquisito y le dije ‘mire, no me hable ninguna palabra, párese ahí’ y le empecé a dar besos y besos, porque no tenía cómo explicarle todo el cariño, el cual es (también) el sumado de todos mis hijos”, concluyó.

Hay que recordar que el último trabajo que Delfina Guzmán tuvo en el área dramática de TVN fue en la teleserie Wena Profe.