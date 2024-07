Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor colombiano Sigifredo Vega, conocido por su papel de Don Filemón Barragán en la teleserie "Pasión de Gavilanes", falleció a los 74 años tras una lucha contra el cáncer. Vega dedicó más de 30 años a la actuación, dejando huella en varias producciones, incluyendo "Amar y vivir" (1988), "Victorinos" (1991) y "Sin senos no hay paraíso" (2008). Además de su trabajo en televisión, también destacó en el doblaje de series animadas y videojuegos como "House of the Dead" y "Starcraft II".