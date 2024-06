En el reality "¿Ganar o servir?", la locutora radial y cantante urbana Blue Mary reveló sus sentimientos hacia el exfutbolista Claudio Valdivia, expresándole que le gustaría vivir algo juntos, sin embargo, recibió la respuesta de que solo la veía como amiga. Tras la lesión de Valdivia y su posterior salida de la competencia, Blue Mary se enfrentó a su eliminación, donde habló sobre las declaraciones del deportista, afirmando que en poco tiempo no se desarrollan sentimientos profundos y descartando la posibilidad de una relación con él. La concursante también mencionó que no se identifica con lo que Valdivia ha expresado, concluyendo que no tienen nada en común y que la situación quedó en el pasado.

Fue al interior del reality ¿Ganar o servir? que la locutora radial Blue Mary confesó sus sentimientos al exfutbolista, Claudio Valdivia, con quien comenzó una intensa amistad.

Al interior del encierro, la también cantante urbana admitió, en medio de una cena que pidió tener exclusivamente con él, que “me encantaría vivir algo contigo”.

Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, pues Valdivia le aclaró que la veía como una amiga. Tras ello, el deportista dejó la competencia por una complicada lesión, razón por la que Blue Mary lloró desconsoladamente su partida.

Pero solo días después ella resultó eliminada luego de enfrentarse a su amiga Camila Recabarren, oportunidad en que la locutora radial aprovecho de hablar de las declaraciones de su compañero de encierro, quien afirmó que la locutora habría confundido sus sentimientos.

“En el reality se vive todo de manera muy intensa (…) Era una contención mutua y, claro, en ese ambiente tan intenso donde te ves obligado a convivir con estas personas, yo creo que también se presta para confusión”, dijo Blue Mary en conversación con La Hora.

Pese a que el deportista le ofreció conocerse en profundidad al salir del reality, la concursante lo descartó completamente: “En poco tiempo no se desarrollan sentimientos profundos por alguien, y no los tengo por él. El tema de las relaciones de pareja no es mi prioridad”.

Respecto a las declaraciones de Valdivia, la artista dijo que “he visto algunas declaraciones de Claudio y no me siento identificada con las cosas que dijo. Ver que afuera hable cosas que tal vez no tienen que ver con lo que yo sentí que se había vivido, me hace ver que no tenemos nada en común. Por supuesto que pasó la vieja y ya era”, declaró descartando intentar una relación con el deportista.