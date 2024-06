Christell Rodríguez revivió su carrera musical luego que una de sus canciones de 2003, llamada Dubidubidu, se viralizara en gran cantidad de países de Asia.

De hecho, la joven que actualmente tiene 26 años ha realizado exitosos viajes a Japón y Corea del Sur, donde ha sido saludada por fans.

No obstante, por mucho tiempo circuló la duda respecto a si la artista recibía ganancias por el repentino boom que ha tenido el tema en sí.

Fue por ello que, ella misma, despejó aquello en un video en sus redes sociales, asegurando que sí está recibiendo las regalías correspondientes.

“Sí, ya lo había explicado antes en comentarios. Sí estoy ganando dinero, sí recibo mis regalías. El tema es que muchas veces me preguntan ¿Ya te estás forrando? ¿Ya estás ganando mucho dinero? y eso es otra cosa”, indicó.

“Recibo el porcentaje que me corresponde como intérprete de la canción, ya que no soy la autora por que sólo tenía cinco años, pero esta canción fue escrita para el proyecto musical mío. Así que, si me preguntan si soy hipermegamillonaria, no, no lo soy”, agregó.

Christell y el éxito de Dubidubidu

Por lo pronto, la joven fonoaudiólogo llamó a sus seguidores a seguir escuchando la canción, que logró un éxito rotundo tras 20 años.

“Sin embargo, sí recibo muy regalías, acorde al porcentaje que me corresponde según el contrato. Así que escuchen mucho la canción, tanto la versión original como las que saqué yo, porque de esa forma sí me están ayudando”, concluyó.