La actriz Patricia López Menadier, conocida popularmente en chile como Paty López, está de vuelta en Chile y recientemente contó qué fue lo que la motivó a irse del país mientras estaba embarazada.

En un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, que se estrenará este viernes, López comentó que una situación de “violencia vial” terminó por convencerla de ir a vivir su embarazo a Eslovenia.

“Estaba embarazadita, y bueno, logré embarazarme y fue de alto riesgo, lo pasé muy mal, viví algunos episodios un poco fuertes, violencia vial, le digo yo“, explicó.

Paty contó que fue un incidente en carretera lo que influyó en su decisión: “Chile para mi gusto está muy violento. Lamentablemente, la gente está muy agresiva, y sí, un tipo me hizo una maniobra muy peligrosa en la carretera. Pasó por el lado mío, me golpeó el retrovisor”.

“Fue complejo y yo quedé bien asustada. Mi esposo me dijo ‘vámonos a Eslovenia, te cuido allá. Allá tengo trabajo, mi gente, puedes estar en la casa tranquila’. Y fíjate que no lo tenía pensado, confíe y bueno, me voy a vivir mi embarazo”, dijo.

Recordemos que, Paty López fue madre en 2022, de un niño al que llamó ‘Río’. El parto ocurrió en Eslovenia, aunque en ese entonces reconoció que había extrañado su casa al momento de dar a luz.

Ahora, regresó a Chile para equilibrar su carrera como actriz con la maternidad y además presentar la performance teatral “Una noche de cuplé”. Durante el programa comentó que “es un espectáculo picaresco, que entretiene, que hace que la gente salga feliz del teatro y escucha estos cuplés antiguos, de doble sentido, muy clamorosos y elegantes”.