La tensión sigue entre Fabio Agostini y Luis Mateucci en el reality Ganar o Servir, quienes han protagonizado varios conflictos durante esta semana. Ahora, tuvieron un breve enfrentamiento verbal, previo a la competencia masculina de este martes.

Anteriormente, el lunes, ambos se habían enfrentado a un “duelo a muerte” para saber quién quedaría en riesgo de irse al final de la semana. La competencia la ganó Agostini, dejando a Mateucci en riesgo.

Antes del nuevo enfrentamiento, Sergio Lagos pidió algunas palabras a los participantes, momento en que se produjo el tenso cruce. Inicialmente, Agostini lanzó un comentario poco amigable a sus compañeros.

Sobre quién sería su mayor competencia, el ganador de Tierra Brava mencionó que “estoy enfocado en Pangal. A Mateucci ya le di su merecido, ya le di una lección“.

Posteriormente, cuando a Luis le tocó hablar, dijo que se sentía aburrido y apagado. “Cuando yo me aburro la verdad que no lo disfruto y al final si no lo disfrutas, no lo pasas bien”, a lo que Agostini interrumpió: “te puedes ir si quieres”.

Mateucci reaccionó inmediatamente: “me voy a ir cuando yo quiera, no cuando vos me lo digas. Y para eso me tienes que sacar“, lo desafió.

Finalmente, en la competencia de esta noche, que incluyó a todos los hombres del reality, el ganador fue Pangal Andrade, mientras que Matteuci quedó penúltimo y Agostini fue uno de los primeros en rendirse, debido a la prueba anterior le dejó una lesión en la mano.